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Общество

Синод утвердил монахиню Рафаилу настоятельницей Снетогорского женского монастыря

Монахиню Рафаилу (Позигунову) утвердили настоятельницей Снетогорского женского монастыря в Пскове. Соответствующее решение было принято на заседании Синода Русской православной церкви по итогам рассмотрения прошения митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Ранее игуменией обители была Татиана (Пашкова). Ее освободили от должности в июле 2018 года, и исполняющей обязанности настоятельницы монастыря была назначена монахина Рафаила.

Кроме того, Синод РПЦ назначил на должность игумении Свято-Троицкого Творожковского женского монастыря в селе Творожково Стругокрасненского района монахиню Магдалину (Бусыгину).

Бывшая настоятельница настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря Анна (Ткач) погибла в дорожно-транспортном происшествии 17 октября 2017 года. 

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