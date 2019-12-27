Синод утвердил монахиню Рафаилу настоятельницей Снетогорского женского монастыря

09:50, 27 декабря 2019, ПАИ

Монахиню Рафаилу (Позигунову) утвердили настоятельницей Снетогорского женского монастыря в Пскове. Соответствующее решение было принято на заседании Синода Русской православной церкви по итогам рассмотрения прошения митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Ранее игуменией обители была Татиана (Пашкова). Ее освободили от должности в июле 2018 года, и исполняющей обязанности настоятельницы монастыря была назначена монахина Рафаила.

Кроме того, Синод РПЦ назначил на должность игумении Свято-Троицкого Творожковского женского монастыря в селе Творожково Стругокрасненского района монахиню Магдалину (Бусыгину).

Бывшая настоятельница настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря Анна (Ткач) погибла в дорожно-транспортном происшествии 17 октября 2017 года.