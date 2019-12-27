Избиение дочери и уклонение от ее воспитания обернулись для гдовича уголовным преследованием
В отношении 41-летнего жителя Гдова по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.
В ведомстве отметили, что гдович злоупотреблял спиртным в присутствии дочери, которую бил и не оказывал ей необходимую медицинскую помощь, вел себя аморально и растрачивал денежное пособие дочери, которое выплачивалось в связи со смертью матери.
Санкция инкриминируемой жителю Гдова статьи 156 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет. Расследование уголовного дела районная прокуратура взяла на контроль.