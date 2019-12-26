Смартфоны на 2,4 млн рублей изъяли псковские пограничники в поезде «Рига-Москва»

10:20, 27 декабря 2019, ПАИ

В железнодорожном пункте пропуска «Себеж» сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу 30 смартфонов стоимостью 2,4 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе осмотра поезда «Рига-Москва» пограничники обнаружили в одном из вагонов в технологической полости распределительного щита в купе проводника темные сумки, в которых находились 30 смартфонов. По предварительной оценке стоимость выявленных мобильных устройств превышает 2,4 млн рублей.

Контрабанда изъята и передана сотрудникам таможни для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующих решений.