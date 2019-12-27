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Общество

Главный судебный пристав Псковской области ответит на вопросы читателей ПАИ

27 декабря в 12:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников.

В новогодние праздники многие жители региона выезжают за границу и у тех, кто задолжал по алиментам или не оплатил штраф ГИБДД, есть риск оказаться невыездным - в Псковской области действует более 16 тысяч постановлений о временном ограничении права выезда за пределы России.

В прямом эфире Сергей Колесников расскажет, в каких случаях к должникам применяется такая мера, объяснит, как своевременно узнать об ограничении на выезд и снять его, подведет итоги работы службы судебных приставов.

Вопросы Сергею Колесникову можно оставить на странице ПАИ-live.

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