Главный судебный пристав Псковской области ответит на вопросы читателей ПАИ
27 декабря в 12:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников.
В новогодние праздники многие жители региона выезжают за границу и у тех, кто задолжал по алиментам или не оплатил штраф ГИБДД, есть риск оказаться невыездным - в Псковской области действует более 16 тысяч постановлений о временном ограничении права выезда за пределы России.
В прямом эфире Сергей Колесников расскажет, в каких случаях к должникам применяется такая мера, объяснит, как своевременно узнать об ограничении на выезд и снять его, подведет итоги работы службы судебных приставов.
Вопросы Сергею Колесникову можно оставить на странице ПАИ-live.