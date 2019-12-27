Кто из звезд приедет в Псков в январе 2020 года: Афиша концертов и спектаклей

10:40, 27 декабря 2019, ПАИ

Начало года — это всегда большое количество выходных дней, это планы на нечто новое и яркое — начать, наконец-то заниматься спортом, чаще бывать в кинотеатрах, посещать концертные залы. Почему нет? Ведь для всех нас наступление Нового года — это повод для обновления, для того, чтобы начать жить, как говорится, полноценной жизнью.

Псковское агентство информации собрало для вас афишу основных выступлений артистов в Пскове в январе, чтобы помочь с выбором и поддержать в стремлении все изменить. Пора выбираться за новыми впечатлениями!

2 января 2020 года, 17:00

Псковская областная филармония

Спектакль «Идеальный свидетель»

В спектакле заняты звезды российского театра и кино:

Наташа - Елена Корикова

Свидетель - Игорь Ливанов

Олег - Илья Глинников

«Идеальный свидетель» - это неожиданная история о страсти, любви и верности, о хитросплетениях чувств, неожиданных поворотах в жизни, о том, что счастье нельзя запланировать, оно может только случиться, и нередко это происходит весьма неожиданно!

3 января 2020 года, 19:00

Псковская областная филармония

«Фонограф-Джаз-Бэнд» под руководством Сергея Жилина

Праздничная программа «LET IT SNOW!»

Участники телепроекта «Голос» и солисты–вокалисты коллектива «Фонограф».

4 января 2020 года, 18:00

Псковская областная филармония

«Песняры»

Созданный легендарным Владимиром Мулявиным в конце 60-х годов прошлого века, ансамбль «Песняры» уже 50 лет радует своих поклонников во многих странах мира замечательными песнями. Многие из этих композиций вошли в золотой фонд популярной музыки. Творчество «Песняров» - это особая глава в истории белорусской и мировой культуры. Это запоминающаяся музыка, уникальное звучание, особенный и неповторимый стиль, а главное: каждая их песня не просто приносит радость, но заставляет думать, сопереживать, меняет людей к лучшему, наполняя сердца добром и любовью.

5 января 2020 года, 18:00

Псковская областная филармония

Ирина Дубцова.

Все концерты Ирины Дубцовой проходят только с живым звучанием, что делает её еще ближе к своим поклонникам! До встречи 5 января на сцене БКЗ Филармонии!

6 января 2020 года, 17:00

Псковская областная филармония

«Маленький принц»

Музыкальная сказка с песочной анимацией.

По-настоящему семейным станет новогодний концерт абонемента, где под музыку оживет волшебная история с глубоким смыслом, продолжающая трогать сердца детей и их родителей. Ведь все взрослые когда-то были детьми, только мало кто из них об этом помнит. «Маленький принц» А. де Сент-Экзепюри – это концерт с песочной анимацией, так полюбившейся слушателям в прошлом сезоне.

Симфонический оркестр Псковской областной филармонии. Дирижер - Николай Хондзинский.

Художник песочной анимации Мариинского театра - Оксана Калинко.

6 января 2020 года, 19:00

Дом офицеров

Шоу под дождем.

Яркая, веселая, романтичная танцевальная провокация ждет псковичек.

Отношения мужчины и женщины, мужская ложь, женские мечты - это лишь малая часть вопросов, затронутых в спектакле. В шоу обозначены очень пикантные темы, которые могут поставить в неловкое положение любого мужчину. Грусть и сожаление, любовь и радость - эмоции рассказчика воплощаются на сцене в искусные танцы. Мысли и переживания ярко отображаются в пластике тел артистов. А главное, вся феерия чувств приправлена юмором. Финальная часть шоу исполняется под потоками воды. Этот спектакль не оставит равнодушной ни одну зрительницу.

7 января 2020 года, 14:00

Дом офицеров

Новогодний мюзикл «Приключение Маши и Вити»

Вокально-хореографическая постановка Театра танца «Русские узоры» и вокальной студии «Позитив».

Эта история о девочке, которая верит в доброе волшебство, и о мальчике, увлечённом наукой и техникой, но в приключениях им помогает и то, и другое. По заданию Деда Мороза Маша и Витя отправляются в сказочный лес, чтобы спасти Снегурочку из плена Кащея Бессмертного.

В сказке принимают участие: Народный самодеятельный коллектив «Театр танца «Русские узоры» (рук. И.В. Казимир), Вокальные студии «Ровесники», «Позитив», «Фламинго» (рук. Н.И. Игнатьева)

12 января 2020 года, 17:00

Псковская областная филармония

Концерт «Старые Новые Песни».

Второй год подряд музыканты города Пскова соберутся под Старый Новый Год для того, чтобы сыграть мировые хиты ХХ и ХХI веков. В этом году группы поделили между собой десятилетия от шестидесятых до нашего времени. Уже хочется увидеть, как они справятся с этой задачей.

В концерте примут участие: Отцы Хороших Звуков, Джаз-квартет Аркадия Галковского, Fresco, Капитан Смоллетт, Radio band, Красивая. Билеты можно приобрести в кассе БКЗ, а также на сайте.

14 января 2020 года, 18:30

Дом офицеров

Спектакль Театр танца «Русские узоры»

Зрители увидели театрализованный хореографический спектакль «Ночь перед рождеством», по мотивам одноименной повести Н. В. Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки».

17 января 2020 года, 19:00

18 января 2020 года, 15:00

Псковская областная филармония

Балет «Щелкунчик»

Зрителей ждет самая волшебная из сказок об удивительных снах Рождественской ночи. Ее создал русский композитор Петр Ильич Чайковский.

Художественный руководитель – Заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда.

Симфонический оркестр Псковской областной филармонии.

Художественный руководитель и главный дирижер – Николай Хондзинский.

23 января 2020 года, 19:00

Псковская областная филармония

Елена Ваенга

Выходя на сцену, Елена не просто исполняет свои произведения, она приглашает слушателя на свою исповедь. Каждый её концерт – это монолог со зрителем – идеи вечного и особо значимого сегодня. Она всегда непредсказуема, каждое появление на сцене – это новый спектакль с особенной драматургией и отношением с залом. Это «Театр Елены Ваенги»…

24 января 2020 года, 19:00

Псковская областная филармония

Аркадий Галковский приглашает псковичей на традиционный ежегодный концерт «Джаз в Рождество»

«Джаз в Рождество» - концерт коллектива под руководством известного псковского джазмена, преподавателя колледжа искусств Аркадия Галковского ежегодно становится одной из самых ярких страниц новогодней филармонической афиши.

В концертной программе прозвучат авторские аранжировки всеми любимых джазовых стандартов Чарли Паркера, Дюка Эллингтона, Джорджа Гершвина, Джошуа Рэдмана, Джона Колтрейна, Телониуса Монка, Антонио Карлоса Жобима и др.

25 января 2020 года, 19:00

Псковская областная филармония

Спектакль «Там же, тогда же»

Однажды в маленькой гостинице встречаются двое. Так начинается роман, который длится четверть века. Меняется политический строй, социальные статусы, материальное положение, рождаются и взрослеют дети. Постоянно лишь одно: они встретятся в следующем году в том же месте. Всего один раз в году, и каждый раз именно эти сутки помогают им прожить до следующей встречи. Каждый год, непременно там же и тогда же.

В ролях:

Заслуженный артист России Максим Аверин,

Заслуженная артистка России Анна Якунина

25 января 2020 года, 17:00

Дом офицеров

Ансамбль казачьей песни и пляски «Сакма».

Новая программа «Казаки песни играют».

Ансамбль любит живые выступления, эти концерты всегда проходят в очень дружеской, практически домашней обстановке. Артисты искренне дарят свою душевную теплоту, и зал отвечает им тем же.

В концерте много казачьих песен, очень разнообразных: как залихватских, так и лирических, необычайно мелодичных и очень красивых. Как всегда, наряду с новыми песнями прозвучат и те, которые давно уже полюбились зрителю.

Высокий уровень исполнения и необыкновенная проникновенность, всем этим виртуозно владеет казачий ансамбль "Сакма". Вы получите истинное наслаждение, соприкасаясь с казачьей песней в его исполнении.

30 января 2020 года, 19:00

Дом офицеров

Автор-исполнитель Светлана Копылова

Концерт автора-исполнителя Светланы Копыловой всегда неповторим, даже если в нём звучат старые и известные хиты. Песни-притчи - жанр, напрямую связанный с её именем, - самый популярный среди почитателей творчества Светланы. Её авторские песни настолько жизненны и наполнены смыслом, а исполнение такое искреннее и душевное, что многие начинают плакать против своей воли, узнавая себя в тех или иных персонажах или ситуациях, о которых она повествует в сюжетах своих песен. Нравственный вектор - вот, что является главным в её творчестве. А этого сейчас, согласитесь, днём с огнём не сыщешь! Потому-то люди, истосковавшиеся по чему-то чистому и духовному, припадают к творчеству Светланы как к живительному источнику.

На концерте партию второй гитары исполняет виртуоз Дмитрий Колтаков.