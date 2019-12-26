Жителя Гдовского района отправили в колонию-поселение за попытку скрыться от надзора
Жителя Гдовского района Псковской области отправят в колонию-поселение. Таково решение суда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры района.
Мужчина ранее был осужден мировым судьей к 1 году ограничения свободы, то есть он не имел права куда-либо выезжать и должен был регулярно информировать о своем местонахождении представителей уголовно-исполнительной инспекции.
Однако житель района проигнорировал все запреты, уклонялся от отбывания наказания, а впоследствии и вовсе скрылся.
Он был объявлен в розыск. Прокуратура поддержала представление инспекции о замене ограничения свободы на лишение свободы.
Вскоре удалось установить местонахождение мужчины и Гдовский районный суд вынес решение — уклонист отправится в колонию-поселение из расчета один день лишения свободы за два дня оставшегося срока ограничения.