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Происшествия

В Казахстане разбился пассажирский лайнер, погибли 14 человек

Крушение самолета произошло близ Алма-Аты, сообщает ТАСС.

Известно, что при взлете воздушно судно Fokker 100 авиакомпании Bek Air потеряло высоту, что стало причиной столкновения с двухэтажным зданием. В результате в больницу были доставлены 50 человек. По уточненным данным, погибли 14 человек.

Состояние 6 пострадавших оценивается как крайне тяжелое, еще 6 — как тяжелое. Причина крушения самолета пока что остается неизвестной.

Очевидцы рассказывают, что при взлете борт сталдо раскачивать, затем затрещали крылья. После падения самолета люди выбирались по искореженному металлу, первыми помогали пострадавшим.

В связи с трагедией приостановлены полеты Fokker-100 в Казахстане. Прездиент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обещал наказать всех виновных, сообщили в издательстве «Коммерсантъ».

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