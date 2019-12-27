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Выставка подарков ручной работы «ART-ель» принимает гостей 28 и 29 декабря в Пскове
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Общество

Выставка подарков ручной работы «ART-ель» принимает гостей 28 и 29 декабря в Пскове

28 и 29 декабря в Пскове пройдет предновогодняя ярмарка подарков ручной работы «ART-ель». Ее участниками станут десятки псковских мастеров, которые готовы предложить покупателям интересные подарки к Новому году и Рождеству, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Площадкой для проведения ярмарки станет спортивно-развлекательный парк «Простория».

Здесь увидеть и приобрести можно уникальные новогодние украшения, символы наступающего года, игрушки, светильники, мыло причудливых форм. Каждая из этих вещиц выполнена руками мастеров в единственном экземпляре, найти копию таких подарков практически невозможно.

Как подчеркнули авторы «ART-ели», данное мероприятие по праву можно называть выставкой новогодних подарков. Ведь здесь можно не только купить что-то в подарок близким и друзьям, но и найти свежие идеи для подарков на любой случай жизни, выбрать своего мастера для создания ярких подарков на все праздники и торжества.

Начало работы ярмарки — 12:00, завершение — 18:00.

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