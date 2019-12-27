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Общество

Около 2,5 млрд рублей собрали долгов в Псковской области судебные приставы

За 2019 год судебные приставы Псковской области взыскали по долговым обязательствам около 2,5 млрд рублей. Такие данные озвучил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников 27 декабря в рамках прямого эфира в проекте ПАИ-live.

Он уточнил, что это на 15 процентов больше, чем годом ранее.

В основном это долги перед банковскими учреждениями, по просроченным платежам за коммунальные услуги и штрафы. Лишь 2 процента от этой суммы в регионе составляют алименты.

Для достижения такого результата в работе ведомства, отметил Сергей Колесников, реализуется комплекс мер — судебные приставы обходят квартиры должников, описывают имущество, ограничивают в выезде за рубеж - на данный момент около 16 тысяч жителей региона в списке невыездных из-за долгов.

«Мы сегодня очень быстро понимаем имущественное положение должника. И соответственно судебный пристав выбирает конкретно, какую меру применять. То есть работа проводится в индивидуальном порядке», - рассказал Сергей Колесников.

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