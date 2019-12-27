Около 2,5 млрд рублей собрали долгов в Псковской области судебные приставы

12:07, 27 декабря 2019, ПАИ

За 2019 год судебные приставы Псковской области взыскали по долговым обязательствам около 2,5 млрд рублей. Такие данные озвучил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников 27 декабря в рамках прямого эфира в проекте ПАИ-live.

Он уточнил, что это на 15 процентов больше, чем годом ранее.

В основном это долги перед банковскими учреждениями, по просроченным платежам за коммунальные услуги и штрафы. Лишь 2 процента от этой суммы в регионе составляют алименты.

Для достижения такого результата в работе ведомства, отметил Сергей Колесников, реализуется комплекс мер — судебные приставы обходят квартиры должников, описывают имущество, ограничивают в выезде за рубеж - на данный момент около 16 тысяч жителей региона в списке невыездных из-за долгов.

«Мы сегодня очень быстро понимаем имущественное положение должника. И соответственно судебный пристав выбирает конкретно, какую меру применять. То есть работа проводится в индивидуальном порядке», - рассказал Сергей Колесников.