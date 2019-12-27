В Черехе завершили строительство станции очистки воды

12:48, 27 декабря 2019, ПАИ

В Псковском районе, в деревне Череха, завершено строительство станции очистки воды, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Строительство станции проводилось в рамках масштабного российско-эстонского проекта «Общее Чудское озеро 2». 27 декабря состоялось мероприятие с участием представителей партнерских организаций инфраструктурного проекта, секретариата программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» на период 2014 — 2020 годов, исполнителей работ и местных жителей.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев отметил, что новая станция очистки воды была спроектирована в рамках предыдущего проекта по дополнительному обращению администрации Псковского района.

На сегодняшний день был завершен этап строительства и монтажа оборудования, выполняются работы по установке ограждения. В январе следующего года ожидается комплекс работ по пуско-наладке оборудования, проверке работы всей системы в целом. Только после этого начнется подача чистой воды в дома.

Проект «Общее Чудское озеро 2» является вторым этапом сотрудничества регионов вокруг Псковско-Чудского водоема. Первый проект был реализован в 2007-2013 годах. Целью проекта является устойчивое и экологическое развитие территории Псковско-Чудского водоема.

К концу 2021 года планируется снизить экологическую нагрузку на акваторию Псковско-Чудского водоема.