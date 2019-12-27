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Общество

Как быстрее погасить долги: ПАИ-live с Сергеем Колесниковым

27 декабря гостем проекта ПАИ-live стал главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников. Накануне новогодних праздников он рассказал, что 16 тысяч жителей региона не смогут выехать за границу, пока не оплатят свои долги. Сергей Колесников объяснил, как это сделать быстрее всего, разъяснил новогодний график работы службы судебных приставов, назвал рекордную сумму по погашению долга в 2019 году и подсчитал общее количество взысканных задолженностей жителей региона.

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