Новогодние подарки в рамках акции «Мечты невидимых стариков» вручены постояльцам Павского дома-интерната для престарелых
23 декабря в рамках новогодней благотворительной акции «Мечты невидимых стариков» состоялась первая поездка Учебного центра «ЗНАНИЯ», который является ресурсным центром по работе со старшим поколением в Псковской области, и волонтеров в Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов Порховского района.
Напомним, что акция направлена на исполнение новогодних желаний одиноких пожилых жителей Псковской области. А именно, заранее собирались письма Деду морозу, в которых пожилые люди озвучивали свои мечты. Акция реализуется в рамках проекта «Альянс «Серебряный возраст»: ресурсные центры по работе со старшим поколением», при поддержке Фонда президентских грантов.
В Павском доме-интернате для престарелых и инвалидов было собрано 46 писем с пожеланиями и все они исполнились благодаря неравнодушным людям. В письмах Деду морозу были написаны такие пожелания, как: сладости, мобильные телефоны, радиоприемники, будильники, зимние сапоги и полоски для измерения сахара и др. Одна милая дама пожелала красивый букет цветов, другая торт и мороженое. Одним словом, было сложно, но все вместе, и организаторы и волонтеры, простые жители города и коллективы организаций справились с поставленной задачей и вместе с Дедом морозом и Снегурочкой собрали все подарки и вручили лично каждому в руки. Нам помогали и принимали активное участие:
1. Ученики 2 «Б» класса и классный руководитель Васильцова Татьяна Петровна, Псковской инженерно-лингвистической гимназии.
2. Ученица 26 школы, Михайлова Дария
3. Дети Образовательного центра «НЕШКОЛА»
4. Бубович Анастасия Александровна
5. Иванова Елена Ивановна
6. Плякины Ольга и Ильмира
7. Екатерина Михайловна К.
8. Семья Ненаховы Каролина Станиславовна и Елена Викторовна
9. Семья Зимчук Галина Юрьевна и Борис Андреевич
10. Николаева Ирина Викторовна
11. Кирилова Ирина и Злата
12. Степанова Надежда Васильевна
13. Морозова Людмила Николаевна
14. Тарасенковы Нина Геннадьевна и Сергей Юрьевич
15. Фитюнина Наталья Валерьевна
16. Григорьева Анжелика Вячеславовна
17. Егорова Светлана Викторовна
18. Елена и Александр
19. Гавриловы Екатерина Викторовна и Алексей Николаевич
20. Филатов Сергей Андреевич
21. Васильева Екатерина Геннадьевна
22. Иванова Галина Владимировна
23. Середа Елена Ивановна
24. Гармаш Людмила Георгиевна
25. Руководитель Псковского УФАС России, Милонаец Ольга Викторовна и весь коллектив
26. Наши партнеры агентство недвижимости «Авентин Псков» и коллектив Сбербанка России
27. Кондитерская «Те самые сладости»
28. А также все те, кто принял участие, но не назвали своих имен - около 40 чел.
Мы выражаем огромную благодарность всем участникам акции. Благодаря Вам, эти одинокие пожилые люди почувствовали себя нужными. Их глаза заблестели от слез счастья и радости. И тут дела не в тех вещах и подарках, которые они получили. Дело во внимании, общении и заботе. Только мы с Вами, простые люди можем поделиться кусочком своей души и сердца. Человеку нужен человек!
Акция «Мечты невидимых стариков» продолжается. До конца нового года планируется поздравить «Линовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», «Плюсский психо-неврологический интернат» и одиноких пожилых людей Полновской волости, Гдовского района.
Подробная информация по телефонам: 441-001,441-221.
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