Новогодние подарки в рамках акции «Мечты невидимых стариков» вручены постояльцам Павского дома-интерната для престарелых

12:55, 27 декабря 2019, ПАИ

23 декабря в рамках новогодней благотворительной акции «Мечты невидимых стариков» состоялась первая поездка Учебного центра «ЗНАНИЯ», который является ресурсным центром по работе со старшим поколением в Псковской области, и волонтеров в Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов Порховского района.

Напомним, что акция направлена на исполнение новогодних желаний одиноких пожилых жителей Псковской области. А именно, заранее собирались письма Деду морозу, в которых пожилые люди озвучивали свои мечты. Акция реализуется в рамках проекта «Альянс «Серебряный возраст»: ресурсные центры по работе со старшим поколением», при поддержке Фонда президентских грантов.

В Павском доме-интернате для престарелых и инвалидов было собрано 46 писем с пожеланиями и все они исполнились благодаря неравнодушным людям. В письмах Деду морозу были написаны такие пожелания, как: сладости, мобильные телефоны, радиоприемники, будильники, зимние сапоги и полоски для измерения сахара и др. Одна милая дама пожелала красивый букет цветов, другая торт и мороженое. Одним словом, было сложно, но все вместе, и организаторы и волонтеры, простые жители города и коллективы организаций справились с поставленной задачей и вместе с Дедом морозом и Снегурочкой собрали все подарки и вручили лично каждому в руки. Нам помогали и принимали активное участие:

1. Ученики 2 «Б» класса и классный руководитель Васильцова Татьяна Петровна, Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

2. Ученица 26 школы, Михайлова Дария

3. Дети Образовательного центра «НЕШКОЛА»

4. Бубович Анастасия Александровна

5. Иванова Елена Ивановна

6. Плякины Ольга и Ильмира

7. Екатерина Михайловна К.

8. Семья Ненаховы Каролина Станиславовна и Елена Викторовна

9. Семья Зимчук Галина Юрьевна и Борис Андреевич

10. Николаева Ирина Викторовна

11. Кирилова Ирина и Злата

12. Степанова Надежда Васильевна

13. Морозова Людмила Николаевна

14. Тарасенковы Нина Геннадьевна и Сергей Юрьевич

15. Фитюнина Наталья Валерьевна

16. Григорьева Анжелика Вячеславовна

17. Егорова Светлана Викторовна

18. Елена и Александр

19. Гавриловы Екатерина Викторовна и Алексей Николаевич

20. Филатов Сергей Андреевич

21. Васильева Екатерина Геннадьевна

22. Иванова Галина Владимировна

23. Середа Елена Ивановна

24. Гармаш Людмила Георгиевна

25. Руководитель Псковского УФАС России, Милонаец Ольга Викторовна и весь коллектив

26. Наши партнеры агентство недвижимости «Авентин Псков» и коллектив Сбербанка России

27. Кондитерская «Те самые сладости»

28. А также все те, кто принял участие, но не назвали своих имен - около 40 чел.

Мы выражаем огромную благодарность всем участникам акции. Благодаря Вам, эти одинокие пожилые люди почувствовали себя нужными. Их глаза заблестели от слез счастья и радости. И тут дела не в тех вещах и подарках, которые они получили. Дело во внимании, общении и заботе. Только мы с Вами, простые люди можем поделиться кусочком своей души и сердца. Человеку нужен человек!

Акция «Мечты невидимых стариков» продолжается. До конца нового года планируется поздравить «Линовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», «Плюсский психо-неврологический интернат» и одиноких пожилых людей Полновской волости, Гдовского района.

Подробная информация по телефонам: 441-001,441-221.

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