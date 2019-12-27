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Общество

Псковская область вошла в обновленный перечень регионов для создания зон территориального развития

Памятник княгине Ольге, Псков. Фото Дарьи Хватковой

Псковская область вошла в обновленный перечень субъектов России, где возможно создание зон территориального развития. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства страны.

Так, наряду с Псковской областью, в актуализированный список вошли Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Северная Осетия – Алания и Тыва, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики, Забайкальский, Камчатский и Приморский края, Архангельская, Ивановская, Курганская и Магаданская области, а также Еврейская автономная область.

Отмечается, что эти регионы имеют наименьшее значение интегрального показателя социально-экономического положения субъекта Российской Федерации. Решение позволит регионам с относительно невысоким потенциалом развития создать условия, способствующие ускорению его роста.

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