0
14:26
Новогодний салют в Пскове: Когда пройдет и откуда лучше смотреть
14:00
Как быстрее погасить долги: ПАИ-live с Сергеем Колесниковым
13:30
Псковская область вошла в обновленный перечень регионов для создания зон территориального развития
13:03
Вручение ордена Кутузова 104-му гвардейскому десантно-штурмовому полку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:49
Избран новый глава Избиркома Псковской области
11:57
ПАИ-live с главным судебным приставом Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
11:53
Выставка подарков ручной работы «ART-ель» принимает гостей 28 и 29 декабря в Пскове
Еще новости
Общество

Гостехнадзор в Псковской области получил новые служебные автомобили

Фото пресс-службы администрации Псковской области

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сотрудникам Гостехнадзора вручили новые служебные автомобили, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Ключи от новой техники вручил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов. Транспорт получили лучшие инспекторы. Николай Романов отметил, что покупка автомобилей является «знаковой», поскольку это первая партия автомобилей, приобретенная для нужд Гостехнадзора за последние 10 лет.

«Самой молодой машине в парке Гостехнадзора было 10 лет», - добавил Николай Романов, отметив, что добираться до подведомственных участков приходилось иногда «своим ходом».

Начальник Гостехнадзора области Геннадий Шачинов выразил благодарность руководству области за поддержку и помощь в обеспечении и обновлении материально-технической базы.

Обращаясь к инспекторам, Геннадий Шачинов добавил, что теперь необходимо беречь эти машины.

Добавим, что в задачи Гостехнадзора входит обеспечение безаварийного функционирования и развития технического потенциала агропромышленного комплекса области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Новогодний салют в Пскове: Когда пройдет и откуда лучше смотреть
27 декабря 2019
Новогодний салют в Пскове: Когда пройдет и откуда лучше смотреть
Как быстрее погасить долги: ПАИ-live с Сергеем Колесниковым
27 декабря 2019
Как быстрее погасить долги: ПАИ-live с Сергеем Колесниковым
Псковская область вошла в обновленный перечень регионов для создания зон территориального развития
27 декабря 2019
Псковская область вошла в обновленный перечень регионов для создания зон территориального развития
Вручение ордена Кутузова 104-му гвардейскому десантно-штурмовому полку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 декабря 2019
Вручение ордена Кутузова 104-му гвардейскому десантно-штурмовому полку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Избран новый глава Избиркома Псковской области
27 декабря 2019
Избран новый глава Избиркома Псковской области
ПАИ-live с главным судебным приставом Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
27 декабря 2019
ПАИ-live с главным судебным приставом Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Выставка подарков ручной работы «ART-ель» принимает гостей 28 и 29 декабря в Пскове
27 декабря 2019
Выставка подарков ручной работы «ART-ель» принимает гостей 28 и 29 декабря в Пскове
Главный судебный пристав Псковской области ответит на вопросы читателей ПАИ
27 декабря 2019
Главный судебный пристав Псковской области ответит на вопросы читателей ПАИ

Идет загрузка...