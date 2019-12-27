Гостехнадзор в Псковской области получил новые служебные автомобили

13:52, 27 декабря 2019, ПАИ

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сотрудникам Гостехнадзора вручили новые служебные автомобили, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Ключи от новой техники вручил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов. Транспорт получили лучшие инспекторы. Николай Романов отметил, что покупка автомобилей является «знаковой», поскольку это первая партия автомобилей, приобретенная для нужд Гостехнадзора за последние 10 лет.

«Самой молодой машине в парке Гостехнадзора было 10 лет», - добавил Николай Романов, отметив, что добираться до подведомственных участков приходилось иногда «своим ходом».

Начальник Гостехнадзора области Геннадий Шачинов выразил благодарность руководству области за поддержку и помощь в обеспечении и обновлении материально-технической базы.

Обращаясь к инспекторам, Геннадий Шачинов добавил, что теперь необходимо беречь эти машины.

Добавим, что в задачи Гостехнадзора входит обеспечение безаварийного функционирования и развития технического потенциала агропромышленного комплекса области.