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Общество

Михаил Ведерников поздравил десантно-штурмовой полк с награждением Орденом Кутузова

27 декабря состоялось торжество по случаю вручения ордена Кутузова 104-му гвардейскому десантно-штурмовому полку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Мероприятие прошло на плацу воинской части. Орденом Кутузова подразделение наградил президент России Владимир Путин. Глава государства вручил его полку несколько дней назад.

Награду полк получил за заслуги в укреплении обороноспособности страны, а также высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность личного состава во время выполнения учебно-боевых и специальных задач.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов, а также их родных и близких с вручением Ордена Кутузова. В своей поздравительной речи губернатор отметил, что бойцы полка не раз совершали бессмертные подвиги, защищая интересы страны в горячих точках всего мира.

Командир 76-й ДШД Игорь Каплий добавил, что полк этой награды достоин. «Мы надежны. Это заслуга ваша и ветеранов тех поколений, которые служили, служат и будут служить в полку», - отметил Игорь Каплий.

Стоит также добавить, что Орден Кутузова также был вручен еще трем воинским подразделениям: 45-ому полку спецназначения ВДВ, 393-ой авиабазе армейской авиации ВВС РФ, 74-ой мотострелковой бригады, а также Военной Академии Генштаба ВС РФ.

Фоторепортаж с вручения Ордена Кутузова можно посмотреть здесь >>>.

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