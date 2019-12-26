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Себежанка и невельчанин фиктивно зарегистрировали граждан Украины и Белоруссии

В Себеже и Невельском районе установлены местные жители, подозреваемые в фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Безработная 51-летняя жительница Себежа фиктивно поставила на учет в квартире дома на улице Пролетарской гражданина Украины. Женщина уже призналась в содеянном.

А 53-летний неработающий житель Невельского района фиктивно зарегистрировал в доме в деревне Трехалево гражданина Белоруссии. В настоящее время по данным фактам стражи порядка проводят проверки.

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