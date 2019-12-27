Руководство УМВД по Псковской области поздравило с Новым годом полицейских на Северном Кавказе

15:29, 27 декабря 2019, ПАИ

С наступающим Новым годом поздравили псковских полицейских, которые несут службу в Северо-Кавказском регионе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Заместитель начальника полиции УМВД по Псковской области Алексей Федоров вручил сотрудникам ведомственные нагрудные знаки и подарки. Во время торжественного построения отметили, что псковские сотрудники полиции, находящиеся в полугодовой служебной командировке в Северо-Кавказском регионе, выполняют свои обязанности достойно, обеспечивают правопорядок и общественную безопасность.

Полковник полиции Алексей Федоров от имени руководства управления поздравил личный состав с наступающим праздником, а также передал посылки и подарки от совета ветеранов органов внутренних дел области. Наиболее отличившиеся сотрудники получили нагрудные знаки МВД России «Отличник полиции» и «300 лет российской полиции».

В качестве особого подарка от сослуживцев псковичам вручили новогоднюю елку, а также пожелали успешной службы и благополучного возвращения домой к своим близким.