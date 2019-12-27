Тала Нещадимова: Погода в новогодние праздники в Пскове будет неустойчивой

15:00, 27 декабря 2019, ПАИ

Погода в новогодние праздники в Пскове будет неустойчивой, сообщила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«В Новогоднюю ночь ожидается от -2°C до -4°C, а днем температура будет повышаться. Ночью будет скользко, пройдет небольшой снег», – отметила она.

В остальные праздничные дни, по словам Талы Нещадимовой, погода будет смешанной: температура от -2°C до +3°C, ветер южных направлений, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Согласно информации ГУ МЧС России по Псковской области, среднемесячная температура воздуха в январе прогнозируется на 2-4 градуса выше климатической нормы. Месячная сумма осадков ожидается 100-140 % от нормы.

В первой и второй декадах января преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах -2…+3°C. Преобладающие ночные температуры воздуха ожидаются в пределах 0…-5°C, в отдельные ночи с понижением до -8…-12°C.

В третьей декаде месяца дневные температуры прогнозируются в пределах -2…-7°C, а преобладающие ночные -6…-11°C, в отдельные ночи возможно понижение до -15…-18°C.

В конце месяца дневные температуры ожидаются в пределах 0…-5°C, ночные -3…-8°C.