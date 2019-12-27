Аварийная служба будет работать без выходных в предпраздничные дни в Пскове

15:15, 27 декабря 2019, ПАИ

В Пскове в предпраздничные дни городская аварийная служба будет работать без выходных. Об этом было объявлено 26 декабря на совещании в управлении городского хозяйства администрации Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В ходе совещания выяснилось, что большинство управляющих компаний Пскова поддержали инициативу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и перенесли выходной день с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря. Но так как часть управляющих компаний планирует трудиться в прежнем рабочем режиме, то городская аварийная служба будет дежурить в течение всего дня и 28, и 31 декабря.

Кроме того, представитель единой дежурно-диспетчерской службы сообщил, что по прогнозам в течение новогодних и рождественский праздников ожидается несколько температурных «переходов через ноль» и попросил руководителей управляющих компаний быть готовыми к своевременной посыпке тротуаров. Он также отметил, что все эти дни организации, отвечающие за вывоз мусора, будут работать без выходных.