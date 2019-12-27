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Общество

Читатели псковских районных газет получат в подарок новогодний календарь

Фото: Дарья Хваткова.

Издательский дом «Медиа 60» выпустил праздничные календари на новый год, которые подарит всем тем, кто купит или получит по подписке первый в 2020 году номер районной газеты. Об этом Псковскому агентству информации сообщил шеф-редактор издательского дома «Медиа 60» Максим Андреев.

Фото: Дарья Хваткова.

«По традиции, каждый читатель районной газеты получает в подарок календарь на новый год. Издательский дом «Медиа 60» не стал отступать от этого правила: все 36 тысяч жителей Псковской области, которые купят или получат по подписке первый в 2020 году номер любимой районки, станут обладателями фирменного календаря», - отметил шеф-редактор издательского дома.

При этом Максим Андреев подчеркнул, что у издательского дома «Медиа 60» появилась возможность сделать праздничные календари более красочными и интересными с точки зрения дизайна. «Надеюсь, что читатели в районах по достоинству их оценят, а календари украсят их дома и рабочие места», - заключил Максим Андреев.

Фото: Дарья Хваткова.

На данный момент в состав издательского дома «Медиа 60» входят 24 муниципальные газеты Псковской области.

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