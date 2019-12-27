Лучших мастеров декоративно-прикладного творчества наградили в Пскове

16:00, 27 декабря 2019, ПАИ

Лучших мастеров декоративно-прикладного творчества наградили на открытии выставки «Псковская зима» в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в Доме ремесел.

Так, за весомый вклад в сохранение и развитие традиционных народных художественных ремесел премии получили Ольга Колесник (лоскутное шитье, Себеж), Марина Бондарь (бисероплетение, Великие Луки), Надежда Макуха (вышивка, Остров), Александр Исаев (художественная ковка, Псков), а также преподаватели дисциплин художественного направления Псковского политехнического колледжа Екатерина Ефимова и Людмила Яковлева (бисероплетение, роспись по дереву, изготовление традиционного народного костюма и народной куклы).

Директор Псковского областного центра народного творчества Лариса Федорова выразила благодарность лауреатам за верность традициям народной культуры и активную деятельность по передаче творческих навыков и мастерства подрастающему поколению.

Премия лучшим мастерам Псковской области вручается ежегодно на протяжении 13 лет, награды удостоены 56 мастеров.