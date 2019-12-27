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Общество

Сотрудники Великолукского мясокомбината получили медали «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России»

Три сотрудника Великолукского мясокомбината получили медали «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, награждение провела вице-губернатор Нинель Салагаева.

Награды получили гендиректор Великолуксого мясокомбината Руслан Марценкевич, его заместитель по экономике Григорий Вислобоков и боец скота 6 разряда мясожирового цеха Геннадий Борисов.

Еще три сотрудника получили почетные грамоты областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору, а более 40 работников предприятия были отмечены благодарностями министерства сельского хозяйства России.

Нинель Салагаева от имени губернатора Михаила Ведерникова поблагодарила сотрудников предприятия за рост инвестиционной привлекательности в регионе.

«Реализация инвестиционных проектов в мясном животноводстве, в том числе и с помощью работы вашего предприятия, позволила увеличить производство свинины на убой в живом весе более чем на 55 тыс тонн к 2018 году и на 1 декабря текущего года составило около 270 тыс тонн. Это позволяет региону занимать первое место по приросту производства скота и птицы на убой в живом весе по Северо-Западному Федеральному округу», — отметила она.

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