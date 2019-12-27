0
19:30
Вера Емельянова исполнила новогоднюю мечту мальчика из Куньи
17:24
Михаил Ведерников: Комплексное развитие сельских территорий имеет принципиальное значение для Псковской области
16:50
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
15:41
Читатели псковских районных газет получат в подарок новогодний календарь
15:00
Тала Нещадимова: Погода в новогодние праздники в Пскове будет неустойчивой
14:26
Новогодний салют в Пскове: Когда пройдет и откуда лучше смотреть
14:00
Как быстрее погасить долги: ПАИ-live с Сергеем Колесниковым
Еще новости
Общество

Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья

Четвертый новогодний забег «На спорте после фейерверка» состоится в Центре отдыха «Снегопад» в Финском парке Пскова 1 января в 12:00, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Перед пробежкой будет организована разминка. Кроме этого, всех желающих ждут конкурсы от Деда мороза и подарки, горячий чай и бесплатные пирожки.

Отмечается, что дистанция в этот день может быть разная. Общая группа традиционно бежит вместе 4 километра (Финский парк, вокруг Кремля и обратно).

Предварительная регистрация для участия в спортивном мероприятии не требуется. Ожидается, что в забеге примут участие около 300 любителей здорового образа жизни.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Вера Емельянова исполнила новогоднюю мечту мальчика из Куньи
27 декабря 2019
Вера Емельянова исполнила новогоднюю мечту мальчика из Куньи
Михаил Ведерников: Комплексное развитие сельских территорий имеет принципиальное значение для Псковской области
27 декабря 2019
Михаил Ведерников: Комплексное развитие сельских территорий имеет принципиальное значение для Псковской области
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
27 декабря 2019
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
Читатели псковских районных газет получат в подарок новогодний календарь
27 декабря 2019
Читатели псковских районных газет получат в подарок новогодний календарь
Тала Нещадимова: Погода в новогодние праздники в Пскове будет неустойчивой
27 декабря 2019
Тала Нещадимова: Погода в новогодние праздники в Пскове будет неустойчивой
Новогодний салют в Пскове: Когда пройдет и откуда лучше смотреть
27 декабря 2019
Новогодний салют в Пскове: Когда пройдет и откуда лучше смотреть
Как быстрее погасить долги: ПАИ-live с Сергеем Колесниковым
27 декабря 2019
Как быстрее погасить долги: ПАИ-live с Сергеем Колесниковым
Псковская область вошла в обновленный перечень регионов для создания зон территориального развития
27 декабря 2019
Псковская область вошла в обновленный перечень регионов для создания зон территориального развития

Идет загрузка...