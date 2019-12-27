Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья

16:50, 27 декабря 2019, ПАИ

Четвертый новогодний забег «На спорте после фейерверка» состоится в Центре отдыха «Снегопад» в Финском парке Пскова 1 января в 12:00, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Перед пробежкой будет организована разминка. Кроме этого, всех желающих ждут конкурсы от Деда мороза и подарки, горячий чай и бесплатные пирожки.

Отмечается, что дистанция в этот день может быть разная. Общая группа традиционно бежит вместе 4 километра (Финский парк, вокруг Кремля и обратно).

Предварительная регистрация для участия в спортивном мероприятии не требуется. Ожидается, что в забеге примут участие около 300 любителей здорового образа жизни.