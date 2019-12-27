Россельхознадзор сможет контролировать оборот пестицидов

17:03, 27 декабря 2019, ПАИ

Россельхознадзор сможет контролировать безопасное обращение с пестицидами и агрохимикатами. Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект согласовало министерство сельского хозяйства России.

В Минсельхозе отметили, что документ прошел межведомственное согласование с федеральными органами исполнительной власти, и в скором времени его рассмотрит профильная рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины». Только после этого законопроект будет направлен в правительство.

По данным ведомства, в России уже 8 лет не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов.