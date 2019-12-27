Автомобильные номера смогут изготавливать юридические лица и ИП
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изготовлении номеров для автомобилей ИП и юридическими лицами, сообщает ТАСС.
В тексте постановления указано, что изготавливать государственные регистрационные знаки транспортных средств могут юридические лица или индивидуальные предприниматели.
Также в тексте указано, что изготовители должны соответствовать требованиям ч.2 статьи 23 ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Постановление начнет действовать с 1 января 2020 года.