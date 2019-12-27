Первые пункты весогабаритного контроля откроют в Псковской области в 2020 году

17:27, 27 декабря 2019, ПАИ

В следующем году в Псковской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» откроются два первых автоматических пункта весогабаритного контроля, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина.

По словам Бориса Елкина, автоматические пункты весогабаритного контроля будут взвешивать негабаритный транспорт по ширине и высоте, а также большегрузные автомобили. Все это будет происходить без вмешательства людей, что исключает коррупционный фактор, заметил руководитель профильного комитета.

Борис Елкин подчеркнул, что на данный момент в Псковской области нет ни одной такой точки на федеральных и региональных дорогах, и добавил, что их появление позволит снизить нагрузку на областную сеть дорог, а также продлить срок службы магистралей.

Всего, по словам Бориса Елкина, в рамках нацпроекта к 2024 году в Псковской области планируется установить девять пунктов весогабаритного контроля. При этом председатель регионального профильного комитета уточнил, что пункты контроля будут устанавливаться там, где невозможно объехать дорогу. «Это будут региональные участки с высокой плотностью траффика», - уточнил он.

Борис Елкин отметил, что установка и запуск одного такого объекта стоит порядка 45 млн рублей, при этом затраты окупаются в течение 1-1,5 года. Он пояснил, что на объекте нарушителям будут выписываться штрафы, средства от которых станутпоступать в региональный бюджет.

Однако главная цель установки пунктов весогабаритного контроля направлена на сохранение дорог, заметил Борис Елкин. По его словам, опыт других субъектов РФ показал, что при установке таких объектов по дороге перестают ездить машины с перегрузом.