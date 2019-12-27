0
19:30
Вера Емельянова исполнила новогоднюю мечту мальчика из Куньи
17:24
Михаил Ведерников: Комплексное развитие сельских территорий имеет принципиальное значение для Псковской области
16:50
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
15:41
Читатели псковских районных газет получат в подарок новогодний календарь
15:00
Тала Нещадимова: Погода в новогодние праздники в Пскове будет неустойчивой
14:26
Новогодний салют в Пскове: Когда пройдет и откуда лучше смотреть
14:00
Как быстрее погасить долги: ПАИ-live с Сергеем Колесниковым
Еще новости
Общество

Серия праздничных мероприятий пройдёт в псковском «Акваполисе» перед Новым годом

С 28 по 30 декабря в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» пройдёт серия предновогодних мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации комплекса.

Так, 28 декабря в 13:00 в аквапарке «Акваполис» пройдет акваёлка с Дедом Морозом. 29 декабря в 16:00 центральном атриуме комплекса состоится музыкальная ёлка с Дедом Морозом.

30 декабря в новой галерее «Акваполиса» развернется большая новогодняя ярмарка мастеров, и в этот же день в центральном атриуме комплекса будут разыграны более 80 призов, в том числе и главный приз – автомобиль.

Кроме того, в предновогодние дни в «Акваполисе» будут действовать предновогодние скидки в разных магазинах, включая фреш-маркет «Корзинка». Также псковичи могут заняться шоппингом или провести время за развлечениями, которые представлены в комплексе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Вера Емельянова исполнила новогоднюю мечту мальчика из Куньи
27 декабря 2019
Вера Емельянова исполнила новогоднюю мечту мальчика из Куньи
Михаил Ведерников: Комплексное развитие сельских территорий имеет принципиальное значение для Псковской области
27 декабря 2019
Михаил Ведерников: Комплексное развитие сельских территорий имеет принципиальное значение для Псковской области
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
27 декабря 2019
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
Читатели псковских районных газет получат в подарок новогодний календарь
27 декабря 2019
Читатели псковских районных газет получат в подарок новогодний календарь
Тала Нещадимова: Погода в новогодние праздники в Пскове будет неустойчивой
27 декабря 2019
Тала Нещадимова: Погода в новогодние праздники в Пскове будет неустойчивой
Новогодний салют в Пскове: Когда пройдет и откуда лучше смотреть
27 декабря 2019
Новогодний салют в Пскове: Когда пройдет и откуда лучше смотреть
Как быстрее погасить долги: ПАИ-live с Сергеем Колесниковым
27 декабря 2019
Как быстрее погасить долги: ПАИ-live с Сергеем Колесниковым
Псковская область вошла в обновленный перечень регионов для создания зон территориального развития
27 декабря 2019
Псковская область вошла в обновленный перечень регионов для создания зон территориального развития

Идет загрузка...