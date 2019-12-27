Серия праздничных мероприятий пройдёт в псковском «Акваполисе» перед Новым годом

17:24, 27 декабря 2019, ПАИ

С 28 по 30 декабря в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» пройдёт серия предновогодних мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации комплекса.

Так, 28 декабря в 13:00 в аквапарке «Акваполис» пройдет акваёлка с Дедом Морозом. 29 декабря в 16:00 центральном атриуме комплекса состоится музыкальная ёлка с Дедом Морозом.

30 декабря в новой галерее «Акваполиса» развернется большая новогодняя ярмарка мастеров, и в этот же день в центральном атриуме комплекса будут разыграны более 80 призов, в том числе и главный приз – автомобиль.

Кроме того, в предновогодние дни в «Акваполисе» будут действовать предновогодние скидки в разных магазинах, включая фреш-маркет «Корзинка». Также псковичи могут заняться шоппингом или провести время за развлечениями, которые представлены в комплексе.