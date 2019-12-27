0
19:30
Вера Емельянова исполнила новогоднюю мечту мальчика из Куньи
17:24
Михаил Ведерников: Комплексное развитие сельских территорий имеет принципиальное значение для Псковской области
16:50
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
15:41
Читатели псковских районных газет получат в подарок новогодний календарь
15:00
Тала Нещадимова: Погода в новогодние праздники в Пскове будет неустойчивой
14:26
Новогодний салют в Пскове: Когда пройдет и откуда лучше смотреть
14:00
Как быстрее погасить долги: ПАИ-live с Сергеем Колесниковым
Еще новости
Общество

Более 100 псковских многодетных семей медицинских работников получили подарки к Новому году

Более 100 многодетных семей работников здравоохранения получили новогодние подарки в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, подарки приобрели за счет сэкономленных городской Думой денег.

Вручение подарков началось с посещения главой города Псковской городской больницы на улице Коммунальной, а продолжилось в поликлинике на улице Кузнецкой. Елена Полонская выразила благодарность медикам за сотни спасенных жизней и усилия в воспитании своих детей. Она пожелала им семейного счастья, благополучия и процветания в новом году.

Депутат гордумы Григорий Стороненков также поблагодарил врачей и медицинский персонал за «те добрые дела, которые они делают каждый день».

Главный врач Псковской городской поликлиники, депутат гордумы Галина Неваленная поблагодарила главу города за инициативу отметить многодетные семьи, начав с работников медицины, и пожелала исполнения всех планов.

Елена Полонская отметила, что в Пскове зарождается традиция поздравлять с новогодними праздниками многодетные семьи. В этом году депутаты гордумы приняли решение отметить работников здравоохранения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Вера Емельянова исполнила новогоднюю мечту мальчика из Куньи
27 декабря 2019
Вера Емельянова исполнила новогоднюю мечту мальчика из Куньи
Михаил Ведерников: Комплексное развитие сельских территорий имеет принципиальное значение для Псковской области
27 декабря 2019
Михаил Ведерников: Комплексное развитие сельских территорий имеет принципиальное значение для Псковской области
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
27 декабря 2019
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
Читатели псковских районных газет получат в подарок новогодний календарь
27 декабря 2019
Читатели псковских районных газет получат в подарок новогодний календарь
Тала Нещадимова: Погода в новогодние праздники в Пскове будет неустойчивой
27 декабря 2019
Тала Нещадимова: Погода в новогодние праздники в Пскове будет неустойчивой
Новогодний салют в Пскове: Когда пройдет и откуда лучше смотреть
27 декабря 2019
Новогодний салют в Пскове: Когда пройдет и откуда лучше смотреть
Как быстрее погасить долги: ПАИ-live с Сергеем Колесниковым
27 декабря 2019
Как быстрее погасить долги: ПАИ-live с Сергеем Колесниковым
Псковская область вошла в обновленный перечень регионов для создания зон территориального развития
27 декабря 2019
Псковская область вошла в обновленный перечень регионов для создания зон территориального развития

Идет загрузка...