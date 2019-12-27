Более 100 псковских многодетных семей медицинских работников получили подарки к Новому году

18:02, 27 декабря 2019, ПАИ

Более 100 многодетных семей работников здравоохранения получили новогодние подарки в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, подарки приобрели за счет сэкономленных городской Думой денег.

Вручение подарков началось с посещения главой города Псковской городской больницы на улице Коммунальной, а продолжилось в поликлинике на улице Кузнецкой. Елена Полонская выразила благодарность медикам за сотни спасенных жизней и усилия в воспитании своих детей. Она пожелала им семейного счастья, благополучия и процветания в новом году.

Депутат гордумы Григорий Стороненков также поблагодарил врачей и медицинский персонал за «те добрые дела, которые они делают каждый день».

Главный врач Псковской городской поликлиники, депутат гордумы Галина Неваленная поблагодарила главу города за инициативу отметить многодетные семьи, начав с работников медицины, и пожелала исполнения всех планов.

Елена Полонская отметила, что в Пскове зарождается традиция поздравлять с новогодними праздниками многодетные семьи. В этом году депутаты гордумы приняли решение отметить работников здравоохранения.