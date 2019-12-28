К Новом году готовы: Фотообзор праздничных ёлок Псковской области

14:35, 28 декабря 2019, ПАИ

Ежегодно в Псковской области к Новому году в муниципалитетах устанавливают праздничные ёлки и своеобразно украшают их. Цель одна – подарить людям праздничное настроение и задать тон наступающему году. Псковское агентство информации предлагает познакомиться с главными гостями новогоднего праздника – псковскими ёлками.

Новогодняя гостья

У наших предков традиция украшать деревья на Новый год зародилась ещё в языческие времена, правда тогда наряжали все деревья. Кроме елки. Во времена Петра I с перенесением празднования Нового года с 1 сентября на 1 января жители России должны были украшать целыми хвойными деревьями ворота, улицы, дороги. Однако после смерти императора традиция прекратила своё существование, и ёлки ставили лишь только у питейных заведений. Именно поэтому население стало называть кабаки – «ёлками», а в народе даже были соответствующие выражения: «Пойдём под ёлку» - что означало идти в кабак. В XIX веке традиция использовать елки и украшать их в качестве символа именно Нового года, возродилась. Елки стали украшать не только на улицах, но и в домах, в основном знатные семьи. К концу XIX века ёлка стала незаменимым атрибутом Рождества, однако после Октябрьской революции ель была запрещена как символ царских обычаев. С 1935 года традиция украшать елки возродилась вновь и существует по сей день.

Псковские красавицы

В Псковской области установка и украшение ёлок началась после 10 декабря. На данный момент в регионе елки установлены во всех муниципалитетах. Преимущественно они живые, хотя есть и искусственные. Средняя высота новогодних красавиц, установленных в Псковской области, составляет около 10 метров.

Так, например, в Пустошке 18-метровую елку установили работники «Горкомхоза».

В Пыталово елку привозить из леса не потребовалось. Там украсили ель, растущую у здания Дома культуры. Высота её составляет 8-10 метров. Работники «Горкомхоза» украсили ветви гирляндами, мишурой, игрушками, на макушку установили традиционную красную звезду. Новогодний «наряд» с елки снимут ориентировочно после Старого Нового года.

А вот в Дедовичах будет даже две ёлки. Первая – установлена на площади Советов, а вторая - в микрорайоне Энергетиков.

В Новосокольниках елку установили 13 декабря на площади у здания Дома культуры. Елку со своего участка предоставила жительница местной деревни Захарино Татьяна Зуева. Работники ЖКХ доставили и установили дерево. Новогодняя красавица достигает 14 метров в высоту, а самому дереву 37 лет.

19 декабря новогодняя ёлка была установлена и в Красногородске на центральной площади. Её высота составляет 14 метров. Кстати, к прошлогоднему наряду ели администрация городского поселения добавила ещё 17 больших шаров и 20 поменьше.

В Бежаницах установили елку, которую привезли из леса, расположенного в сельском поселение «Лющикская волость». Установкой елки занималось муниципальное предприятие Бежаницкого района «Услуга». Высота ели – 12 метров.

В Гдове главный символ Нового года занимает почетное место на городской площади, её привезли сюда из деревни Верхний Гусинец 19 декабря. Высота новогодней красавицы составляет 17-метров, а игрушки для главной районной ёлки сделаны руками школьников.

В Невеле на главной площади города установлена новогодняя ель, которая прибыла из Туричинской волости. Высота ёлки более 10 метров.

В Пскове установили искусственную ель, ее ежегодно монтируют на Октябрьской площади. Высота елки составляет 22 метра, вес – 4 тысячи 340 килограммов, количество ярусов – 39 штук, веток – 2 тысячи 529. Вокруг смонтированной конструкции установлены декоративные щиты новогодней тематики. Елку украсили гирляндой, а затем развесили 300 золотых, серебряных, синих и красных шаров разного размера.

С наступающим друзья!