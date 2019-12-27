Жительница Пскова поделилась секретами успеха накануне международного конкурса «Миссис бабушка Вселенная»

20:23, 27 декабря 2019, ПАИ

Светлана Шумейко живет и работает в Пскове. В последние дни уходящего 2019 года ее телефон не замолкает ни на минуту. Звонят друзья и знакомые, коллеги, клиентки, журналисты. Все хотят знать подробности попадания Светланы в состав участниц конкурса «Миссис бабушка Вселенная», который ежегодно проходит в Болгарии. Именно она будет представлять Россию в январе 2020 года.

Корреспондент Псковского агентства информации встретился со Светланой в надежде узнать о деталях подготовки к проекту, о семье и работе участницы, о секретах ее успеха. Началось все с банальных вопросов о конкурсе, а переросло в более чем часовую беседу по душам «между нами девочками». Некоторые выдержки из этой беседы читайте в нашем эксклюзивном интервью.

Как получают приглашения на такие проекты? Целенаправленно шел поиск информации о конкурсе, писались заявки организаторам?

Нет. Не было никаких заявок, писем, обращений. Как я туда попала? Мне позвонили организаторы и сделали предложение. И согласилась я, признаюсь, не сразу. Думала, что хочу и боюсь. В 2017 году я участвовала в «Миссис бабушка Псков», выиграла гран-при, конкурс талантов. В целом я с конкурсами связана, знаю их все изнутри. Меня приглашают в качестве наставника и члена жюри на конкурсах в Пскове, я работаю и с агентствами, и с моделями в возрасте от 3 до 65 лет. И в данном случае само мероприятие такого рода немножко захватывает. Почему бы и нет, решила я. У меня есть возможность надеть новое платье, новые туфли. Я не претендую на самую красивую - я сама по себе такая какая есть. Не претендую на самую лучшую бабушку - есть бабушки, у кого по 10-20 внуков. Это, скорее, возможность представить Псковскую область на международной арене, показать русских женщин, их красоту, их таланты. Поэтому я дала согласие.

Чувство страха после этого ушло?

Страшнее не сам конкурс, а то, что его сопровождает. В СМИ и социальных сетях пишут так много обо мне в последние дни. Пишут и не проверяют. Мол, губы накачены и прочее. Почитайте в группе «Жесть по-псковски»...

Это не то место, где стоит искать информацию о себе, Светлана. Хорошего там не напишут. А выдумают немало. Какие вопросы звучат от журналистов чаще всего?

Как быть молодой и красивой... Я отвечаю, что нужно заниматься тем, что тебе нравится. Я так счастлива, что мне 50 лет, мне не надо думать, что я что-то не сделала, что меня кто-то осудит. Я работаю во благо нашего города, я украшаю женщин, и этим занимаюсь больше 30 лет. По образованию я педагог, даже в конкурсах учительских участвовала, но потом педагогику я оставила и углубилась в дизайнерскую работу. Это опять захлестнуло. Меня уговаривали вернуться в школу… и в этом году я вернулась.

...вернулась?

Маленькая школа в деревне. Не в Пскове, не в большом городе, не рядом с домом. А в Изборске. Сначала я сказала, что приду на пару месяцев, но когда я посмотрела на детей, поняла, что не могу их бросить. Это уже предательство. Изборский лицей. Начальные классы. В 2 часа ночи ложусь, в 6 встаю, сажусь за руль и еду туда. Едва входишь в здание, сразу забываешь, что ты мало спала. В городе тоже звали работать, но в деревне люди другие. Искренние, добрые. Там есть отдача. Коллектив и директор замечательные. Я сказала, что пока я нужна вам — я буду с вами. Коллектив хороший, сплоченный, все занимаются своим делом, никто никого не подсиживает. Когда-то мой отец сказал мне, что я буду педагогом. Он описал все, что есть у меня сейчас в жизни. Когда в рамках фотосессии для этого конкурса красоты мне надели на голову корону и я посмотрела на себя в зеркало, то вспомнила его слова: женщина должна быть королевой во всем. Отец был прав.

А как же бизнес в Пскове?

Да, я дизайнер. И многие меня знают именно как модельера. Остается ли время? Остается. Надо просто с любовью относиться ко всему, что ты делаешь. Так что у меня и с налогами все в порядке, и в учительстве тоже все хорошо. Я сейчас работаю в Изборске, вижу как людям тяжело, какие зарплаты низкие. Но мои дети делают все, что я говорю. Мы в театры и в филармонию ездим, на мастер-классы ходим. Я привезла пианино к себе в кабинет из города, я играю и пою. Буквально сегодня от родителей всего класса получила новогодние письма. Дети писали Деду Морозу, а родители учителям. Искренняя благодарность родителей — это счастье. У детей свой Дед Мороз, а у родителей есть я. Главное, быть настоящим, быть человеком, и люди к тебе сразу потянутся.

Возвращаясь к конкурсу… как отреагировали близкие на него?

Дети узнали из средств массовой информации. И пока молчат. Первым меня поддержал муж, мама восприняла это как очередной какой-то конкурс. Она у меня современная, модная, стильная. Мама в свои 70 лет не опускает планку: прически, маникюр и педикюр. Для нас, шести ее детей, пытается быть примером, даже имея проблемы со здоровьем.

Какая-то особая подготовка к проекту «Миссис бабушка Вселенная» планируется?

Я сразу спросила, будет ли творческий конкурс. У меня есть что показать. Я дизайнер, у меня есть коллекция, которая создавалась в русском стиле. Я сделаю номер под хорошую музыку. Конечно, я обращусь к специалистам. Я люблю работать в команде.

К Николаю Королеву, организатору конкурса «Миссис бабушка Псков», будет обращение?

Я к нему уже обратилась. Это человек, который знает дело. Он знает, что мне подсказать, знает, где предостеречь. Я подумала, что если он мне откажет, я не пойду на конкурс. Он с радостью и с удовольствием согласился. Мне нравится с ним работать. У меня есть опыт, есть что вынести на сцену. Станцевать, спеть и сыграть я смогу. С этим конкурсом представлять Россию волнительно и почетно. Но я уверена в себе.