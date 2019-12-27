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Общество

Псковские производители присоединились к проекту «Гастрономическая карта России»

Фото Наталии Логиновой

Псковский производитель «ВодаКом» и торговый дом «Форест» присоединились к федеральному проекту «Гастрономическая карта России», сообщили Псковскому агентству информации в областном комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике.

В рамках предновогоднего брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой для 70 представителей аккредитованных на территории России зарубежных и крупнейших российских СМИ был организован праздничный прием «Гастрономическая карта Россия».

Фото Наталии Логиновой

Так, «ВодаКом» представил участникам мероприятия артезианскую воду «Хельга», а торговый дом «Форест» подарил гостям специальный дегустационный набор «Псковские цукаты» (крыжовник, клюква, тыква, ревень).

Фото Наталии Логиновой

Отмечается, что в рамках федерального проекта «Гастрономическая карта России» организуются фестивали-лаборатории региональной кухни, и особое внимание уделяется продвижению России в рамках развития интернациональных кулинарных брендов и ее участию в международных проектах.

Продвижение псковских гастросувениров реализуется в рамках проекта «Продовольствие Балтийского региона» (Baltic Sea Food) программы «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря».

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