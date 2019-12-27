Среднегодовой размер пенсии по старости вырос в России за 2019 год
На 1,1 тыс. рублей вырос среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год. Как сообщается на сайте министерства труда России, по итогам индексаций, проведенных в 2019 году, страховые пенсии выросли с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей.
С 1 января это года была проведена индексация пенсий на 7,05 %, с 1 апреля — социальных пенсий на 2% с учетом роста прожиточного минимума за 2018 год, а в августе были скорректированы страховые пенсии граждан, работавших в 2018 году.
Кроме этого, Минтруд напомнил о том, что с 1 января 2020 года индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам составит 6,6%.