Среднегодовой размер пенсии по старости вырос в России за 2019 год

20:21, 27 декабря 2019, ПАИ

На 1,1 тыс. рублей вырос среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год. Как сообщается на сайте министерства труда России, по итогам индексаций, проведенных в 2019 году, страховые пенсии выросли с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей.

С 1 января это года была проведена индексация пенсий на 7,05 %, с 1 апреля — социальных пенсий на 2% с учетом роста прожиточного минимума за 2018 год, а в августе были скорректированы страховые пенсии граждан, работавших в 2018 году.

Кроме этого, Минтруд напомнил о том, что с 1 января 2020 года индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам составит 6,6%.