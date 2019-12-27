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Общество

Нюрнбергский счетный жетон нашли археологи в центре Пскова

Фото Археологического центра Псковской области

Нюрнбергский счетный жетон обнаружили археологи в центре Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области.

Жетон, который датируется концом XVI - началом XVII века, был найден в ходе раскопок на улице Леона Поземского. Такие жетоны применялись как счётные камешки для линованных счётных досок, похожих на абак. Кроме того, рассказали археологи, они использовались как заменители денег (фишки) в играх, подобно современным фишкам для казино или покерным фишкам.

Фото Археологического центра Псковской области

Такие монетовидные жетоны, чеканившиеся в Европе с XIII по XVII века, в германоязычных странах именовались счётным пфеннигом, а в романоязычных – просто жетоном.

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