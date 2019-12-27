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Общество

Новые правила техосмотра автобусов разработали в России

Проект постановления об организации и проведении технического осмотра автобусов в России подготовило правительство страны. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Так, документ предусматривает обязательное участие сотрудника ГИБДД при техосмотре автобусов. Поэтому оператор должен будет предоставить инспектору возможность использования средств технического диагностирования и вычислительной техники при ТО.

На сотрудника Госавтоинспекции возлагается обязанность проверять результаты технической диагностики автобуса, соответствие данных транспортного средства указанным в регистрационных документах. Кроме того, в обязанности инспектора войдет проверка данных водителя автобуса по информационным учетам МВД РФ.

Планируется, что постановление вступит в силу с 8 июня 2020 года.

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