Новые правила техосмотра автобусов разработали в России

21:47, 27 декабря 2019, ПАИ

Проект постановления об организации и проведении технического осмотра автобусов в России подготовило правительство страны. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Так, документ предусматривает обязательное участие сотрудника ГИБДД при техосмотре автобусов. Поэтому оператор должен будет предоставить инспектору возможность использования средств технического диагностирования и вычислительной техники при ТО.

На сотрудника Госавтоинспекции возлагается обязанность проверять результаты технической диагностики автобуса, соответствие данных транспортного средства указанным в регистрационных документах. Кроме того, в обязанности инспектора войдет проверка данных водителя автобуса по информационным учетам МВД РФ.

Планируется, что постановление вступит в силу с 8 июня 2020 года.