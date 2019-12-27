Лекция известного антрополога и археолога Дениса Пежемского пройдет в Пскове 30 декабря
Лекция известного антрополога и археолога Дениса Пежемского пройдет в Пскове 30 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области.
Он расскажет о проблемах изучения и сохранении некрополей и надгробий XVIII-XX веков по материалам Московской губернии (опыт историко-археологической экспедиции Российского православного университета).
Лекция начнется в 11:00 по адресу: улица Герцена, 1/1.
Денис Пежемский – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.