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Общество

Лекция известного антрополога и археолога Дениса Пежемского пройдет в Пскове 30 декабря

Фото: www.denispezhemsky.ru

Лекция известного антрополога и археолога Дениса Пежемского пройдет в Пскове 30 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области.

Он расскажет о проблемах изучения и сохранении некрополей и надгробий XVIII-XX веков по материалам Московской губернии (опыт историко-археологической экспедиции Российского православного университета).

Лекция начнется в 11:00 по адресу: улица Герцена, 1/1.

Денис Пежемский – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

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