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Общество

Кишечную палочку нашли специалисты в большинстве женских косметичек

Специалисты лондонского университета Метрополитен нашли кишечную палочку в 9 из 10 женских косметичек, пишет Лента.ру.

Кроме этого, эксперты установили, что из-за несоблюдения правил гигиены в карандаше для губ могут обитать колиморфные бактерии, а в помаде — стафилококки. «Это бактерия, которая может вызвать кожные заболевания в случае проникновения в порез или царапину. Если же она попадет в кровоток — исход может быть летальным», — заявил доктор Пол Мэтьюэль.

А в пудре ученые нашли энтерококки, которые вызывают заболевания брюшной полости, полости рта, сепсис, эндокардит и в редких случаях менингит.

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