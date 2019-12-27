Кишечную палочку нашли специалисты в большинстве женских косметичек

22:52, 27 декабря 2019, ПАИ

Специалисты лондонского университета Метрополитен нашли кишечную палочку в 9 из 10 женских косметичек, пишет Лента.ру.

Кроме этого, эксперты установили, что из-за несоблюдения правил гигиены в карандаше для губ могут обитать колиморфные бактерии, а в помаде — стафилококки. «Это бактерия, которая может вызвать кожные заболевания в случае проникновения в порез или царапину. Если же она попадет в кровоток — исход может быть летальным», — заявил доктор Пол Мэтьюэль.

А в пудре ученые нашли энтерококки, которые вызывают заболевания брюшной полости, полости рта, сепсис, эндокардит и в редких случаях менингит.