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Общество

Состояние памятников солдатам Великой Отечественной войны оценят через мобильное приложение

Специальное мобильное приложение разработали в России — оно помогает определять состояние памятников и монументов солдатам Великой Отечественной войны. Его автор — победитель конкурса «Лидеры России» Владимир Туровцев, пишет ТАСС.

В базу данных пока включены около 2000 объектов в Нижнем Новгороде, но список будет расширяться.

Работает это приложение довольно просто — волонтеры скачивают его на свой телефон и получают сигнал о необходимости оценки состояния памятника, стелы, обелиска. Они делают снимки, указывают, какие виды работ необходимо выполнить на объекте. После проведения таких работ загружаются фотографии для отчета о том, что проблема устранена.

Автор проекта подчеркнул, что без помощи жителей населенных пунктов решить задачу с оценкой и помощью в восстановлении или благоустройстве памятников будет сложно.

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