Устанавливается личность погибшего на пожаре в Себежском районе мужчины
В сгоревшем доме в деревне Забелье Себежского района найдено тело человека. Обнаружили останки уже при разборе завалов после тушения огня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Пожар произошел 27 декабря около 21 часа.
«Жилой дом выгорел изнутри по всей площади», - сообщили в ведомстве.
Личность погибшего мужчины сейчас устанавливается.
Предварительно причиной возгорания эксперты называют аварийный режим работы электропроводки внутри жилого дома.