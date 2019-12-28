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Общество

В Белоруссии планируют отказаться от ручных радаров

Государственная автоинспекция Белоруссии планирует отказаться от ручных радаров. Ранее такое решение было вынесено в отношении мобильных радаров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление министра внутренних дел Юрия Караева.

Около двух недель назад в республике ограничили использование передвижных фиксаторов скоростного режима. Причиной, по словам главы ведомства, стали многочисленные жалобы от автомобилистов. Водители высказывали претензии к качеству работы мобильных радаров, их состоянию, наличию прошедших ими проверок.

Министр внутренних дел подчеркнул, что в Белоруссии достаточно стационарных радаров. По его словам, вводимые нормы не отменят «профилактическую работу с лихачами». «Ориентироваться, конечно же, надо на законопослушных гражданах, и помнить о том, что мы не должны идти на поводу у системных нарушителей», - сказал он.

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