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Полиция Пскова разыскивает сбившего девочку водителя

В Пскове полиция устанавливает личность водителя, который совершил наезд на ребенка на регулируемом пешеходном переходе на разрешающий сигнал светофора. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 26 декабря в 8:40 на пересечении улиц 128-й Стрелковой дивизии и Вокзальной.

В ведомстве уточнили, что предположительно речь идет об автомашине ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107 темного цвета. Транспортное средств с места аварии скрылось.

14-летняя девочка была вынуждена обратиться в Детскую областную больницу. После осмотра врачами она была отпущена домой.

Водителя, виновного в дорожно-транспортном происшествии, разыскивают.

Граждан, обладающих любой информацией по факту ДТП, просят обратиться по телефонам в Пскове: (8112) 29-25-83, 29-25-82 или 02.

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