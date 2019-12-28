0
11:42
В Псковской области завершили работу по обеспечению ветеранов жильем
11:05
Светящиеся башни кремля появились на набережной в Пскове
22:21
Нюрнбергский счетный жетон нашли археологи в центре Пскова
20:57
Михаил Ведерников поделился в социальных сетях трогательным предновогодним видео
20:23
Жительница Пскова поделилась секретами успеха накануне международного конкурса «Миссис бабушка Вселенная»
19:30
Вера Емельянова исполнила новогоднюю мечту мальчика из Куньи
17:24
Михаил Ведерников: Комплексное развитие сельских территорий имеет принципиальное значение для Псковской области
Еще новости
Общество

Светящиеся башни кремля появились на набережной в Пскове

Новогодняя яркая конструкция установлена на набережной реки Псковы у подножия Троицкого моста в Пскове. Светодиодные огни повторяют контуры двух башен — Высокой и Плоской. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, идея такого украшения давно назревала у сотрудников администрации, были даже сделаны запросы в компании Санкт-Петербурга и Москвы, занимающиеся изготовлением подобных конструкций. Однако, отметили в ведомстве, их расценки были слишком велики. Начальник отдела коммунальных ресурсов Управления городского хозяйства администрации Пскова Ерем Сафарян уточнил, что башни выполнила псковская фирма «за приемлемую цену».

По его словам, в планах у городских властей монтаж еще нескольких подобных конструкций в ближайшее время. Все они будут так или иначе связаны с Псковом и его историей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

В Псковской области завершили работу по обеспечению ветеранов жильем
28 декабря 2019
В Псковской области завершили работу по обеспечению ветеранов жильем
Светящиеся башни кремля появились на набережной в Пскове
28 декабря 2019
Светящиеся башни кремля появились на набережной в Пскове
Нюрнбергский счетный жетон нашли археологи в центре Пскова
27 декабря 2019
Нюрнбергский счетный жетон нашли археологи в центре Пскова
Михаил Ведерников поделился в социальных сетях трогательным предновогодним видео
27 декабря 2019
Михаил Ведерников поделился в социальных сетях трогательным предновогодним видео
Вера Емельянова исполнила новогоднюю мечту мальчика из Куньи
27 декабря 2019
Вера Емельянова исполнила новогоднюю мечту мальчика из Куньи
Михаил Ведерников: Комплексное развитие сельских территорий имеет принципиальное значение для Псковской области
27 декабря 2019
Михаил Ведерников: Комплексное развитие сельских территорий имеет принципиальное значение для Псковской области
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
27 декабря 2019
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
Читатели псковских районных газет получат в подарок новогодний календарь
27 декабря 2019
Читатели псковских районных газет получат в подарок новогодний календарь

Идет загрузка...