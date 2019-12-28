Светящиеся башни кремля появились на набережной в Пскове

11:05, 28 декабря 2019, ПАИ

Новогодняя яркая конструкция установлена на набережной реки Псковы у подножия Троицкого моста в Пскове. Светодиодные огни повторяют контуры двух башен — Высокой и Плоской. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, идея такого украшения давно назревала у сотрудников администрации, были даже сделаны запросы в компании Санкт-Петербурга и Москвы, занимающиеся изготовлением подобных конструкций. Однако, отметили в ведомстве, их расценки были слишком велики. Начальник отдела коммунальных ресурсов Управления городского хозяйства администрации Пскова Ерем Сафарян уточнил, что башни выполнила псковская фирма «за приемлемую цену».

По его словам, в планах у городских властей монтаж еще нескольких подобных конструкций в ближайшее время. Все они будут так или иначе связаны с Псковом и его историей.