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Общество

В Псковской области завершили работу по обеспечению ветеранов жильем

В Псковской области в полном объеме завершены работы по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших инвалидов и участников войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. Соответствующие мероприятия реализовывались в Псковской области с 2010 года в рамках исполнения указа президента страны. За этот период в регионе улучшили свои жилищные условия 4,5 тысячи ветеранов. 40 из них — в 2019 году, последние 14 свидетельств на предоставление субсидии были выданы в декабре уходящего года.

«В настоящее время очередь на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны полностью закрыта», - подчеркнули в администрации.

Дополнительные средства на это были получены регионом по итогам достигнутых договоренностей между губернатором Михаилом Ведерниковым и вице-премьером Татьяной Голиковой. Средства поступили в регионе в августе 2019 года.

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