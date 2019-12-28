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Общество

«Не дали заработать на лекарства»: Пенсионерка обратилась в больницу после поездки в Псков с сувенирами

Жительница деревни Горушка Псковского района Елена Лебедева рассказала губернатору Михаилу Ведерникову о своем неудачном опыте торговли сувенирами в Пскове. «Я на пенсии, родилась в своей деревне, училась от колхоза и проработав в колхозе, заработала пенсию в размере 8 715 рублей. Решила к Новому году заработать себе на лекарства от давления, и поехала в город продать свою ручную работу», - написала она на сайте главы региона.

Первой точкой, куда решила пойти пенсионерка, стал рынок «Нива» на улице Коммунальной в Пскове. Однако туда женщину не пустили. Она предполагает, что причиной послужила «конкуренция». «Встала напротив, и вдруг народный контроль...», - продолжила автор обращения.

В результате женщине не дали возможность торговать. «Я, приехав за 30 км, уехала не домой, а в больницу - у меня поднялось давление. Это что? Почему для бедного крестьянина нет нигде места. Гонят со всех мест. Нельзя торговать в неположенном месте? Тогда выделите места на рынках. У нас в районе много творческих людей, но реализовать свои возможности некуда», - написала жительница Псковского района.

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