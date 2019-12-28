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Общество

Жителей Псковской области приглашают присоединиться к волонтерскому движению в канун 75-летия Победы

Жителей Псковской области приглашают присоединиться к волонтерскому движению и внести свой вклад в подготовку и проведения мероприятий в честь 75-летия победы. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, на территории области сейчас действует немало общественных организаций, проекты которых реализуют волонтеры. Это и «Волонтеры победы», и «Российский союз молодежи», и «Российской движение школьников», и «Волонтеры — медики».

«На данный момент в состав е регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры — медики» 140 человек, - рассказал корреспонденту ПАИ руководитель движения в Псковской области Павел Братков. - Это студенты-медики, фельдшеры, медсестры. В основном, молодые люди со средним медицинским образованием. С высшим пока в наших рядах нет специалистов, но мы надеемся это исправить в ближайшее время».

В регионе действуют два местных отделения движения - в Пскове и Великих Луках.

«В день победы мы будем сопровождать «Бессмертный полк», оказывать помощь участникам акции, которые почувствуют себя плохо», - пояснил Павел Братков и выразил надежду, что появятся местные отделения и в районах для участия в мероприятиях в мае 2020 года.

Для присоединения к волонтерскому движению жителям Псковской области рекомендуют зарегистрироваться на сайте «Добровольцы России», здесь же можно получить информацию о проводимых в регионе акциях.

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