Школьники из Пскова победили на конференции в МГУ

13:15, 28 декабря 2019, ПАИ

Конференция бизнес-школы Kinder MBA, прошедшая на экономическом факультете МГУ, принесла победу школьникам из Пскова. Ученики Ольгинской гимназии завоевали два первых и одно второе место, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Конференция включала в себя 10 секций, в каждой проходили защиты проектов региональных бизнес-школ.

Жюри назвало победителями работы псковичей: «Способ заработка на раздельном сборе мусора» и «Тренажер-раскраска «Берегите зрение» для снятия усталости глаз во время урока». По словам директора гимназии Ольги Вихровой, раскраска будет выпущена массовым тиражом для распространения в школах Пскова.

Еще один отмеченный проект, занявший второе место, - предложение по созданию специальной библиотеки, в которой ученики могут обменять прочитанные книги на новые у других школьников.

«Я считаю, что бизнес-образование – один из самых важных предметов, которые ребята могут изучить в школе. Ведь во взрослой жизни им обязательно понадобятся навыки коммуникации, работы в команде, умения презентовать и продвинуть свой проект. Наши школьники уже сейчас, в 4-5 классе, понимают, что такое трафик и каналы продаж», - отметила Ольга Вихрова.