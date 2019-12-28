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Общество

В сквере на Запсковье смонтировали освещение

Работы по благоустройству начаты в сквере на Запсковье между улицами Труда и Энтузиастов. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на данный объект выделено по подпрограмме «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова» муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» 13,6 млн рублей. Это средства федерального и областного бюджетов.

Всего в сквере установили 155 опор с 202 светильниками.

Работы только начаты, завершат их в 2020 году. В перспективе здесь появятся тротуары и велосипедные дорожки.

Проинспектировал уже выполненную часть мероприятий депутат Псковской гордумы Дмитрий Барабанов. Единственно замечание от него касалось необходимости выравнивания ряда вертикальных опор фонарей.

«Изначально при строительстве не было предусмотрено опор освещения. По утрам и вечерам в зимнее время жителям приходилось ходить через парк практически в темноте по разбитым дорожкам. И вот оно произошло - сквер попал под реконструкцию», — делятся своими впечатлениями жители микрорайона в социальных сетях.

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