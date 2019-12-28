Уполномоченный по защите прав человека в Псковской области обобщит практику соблюдения прав пенсионеров в регионе
Анализ практики соблюдения прав пожилых людей, проживающих в Псковской области, готовится в регионе. Занимается сбором и обобщением материалов уполномоченный по защите прав человека в Псковской области Дмитрий Шахов.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе омбудсмена, для получения сведений Дмитрий Шахов лично посещает муниципальные районы и встречается с представителями администраций, социальных служб.
В центре внимания — оказание социальных услуг, индивидуальные запросы граждан.
Накануне Дмитрий Шахов побывал в Пыталовском районе. Здесь прошла встреча с главой района Верой Кондратьевой и руководителем территориального отдела Пыталовского района комитета по социальной защите Псковской области Галиной Алексеевой.
В районе в качестве эксперимента полномочия по социальному обслуживанию переданы от государственного учреждения «Центр социального обслуживания Пыталовского района» к некоммерческим социально-ориентированным организациям.
Омбудсмен подчеркнул, что по итогам ранее проведённого мониторинга нарушений прав пожилых граждан в Пыталовском районе не выявлено, дана положительная оценка взаимодействую местных и региональных властей.
Анализ оказания социальных услуг пожилому населению Псковской области проводится по итогам встречи уполномоченного по правам человека в регионе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.