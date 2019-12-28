ДТП на Ольгинском мосту стало причиной пробок в центре Пскова
28 декабря в Пскове возникли заторы на центральных улицах города. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, причиной стало дорожно-транспортное происшествие на Ольгинском мосту.
Два легковых автомобиля столкнулись в полосах при съезде с Рижского проспекта в сторону площади Ленина. Транспорт занял обе полосы, автомобилистам приходится лавировать среди искореженной техники.
Информации о пострадавших нет.
Водителей просят выбирать альтернативные маршруты для поездки в центр города.