На трассе в Псковской области лоб в лоб столкнулись Hyundai и Changan

21:58, 26 июля 2025, ПАИ

Лобовое столкновение автомобилей Hyundai и Changan произошло у деревни Ямм Гдовского округа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести, бригада медицины катастроф оказала им помощь и госпитализировала пострадавших.

На месте работают пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП выясняются.