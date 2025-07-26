На трассе в Псковской области лоб в лоб столкнулись Hyundai и Changan
Лобовое столкновение автомобилей Hyundai и Changan произошло у деревни Ямм Гдовского округа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести, бригада медицины катастроф оказала им помощь и госпитализировала пострадавших.
На месте работают пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП выясняются.
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