В Печорах открыли площадку для сдачи норм ГТО

17:44, 28 декабря 2019, ПАИ

В Печорах (Псковская область) открыли новую спортивную площадку. Именно здесь местные жители смогут сдавать нормы ГТО, заниматься физкультурой, проводить соревнования.

Открытие спортплощадки состоялось 28 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Возведена она в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». Разместили площадку на территории Печорской средней школы №3. В границах спортивного объекта установлены 11 тренажеров, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь же есть небольшой скалодром, стол для настольного тенниса, площадка для сдачи норм ГТО.

В ведомстве уточнили, что на спортивную площадку затрачено 3 млн рублей из федерального бюджета, монтаж оборудования финансировался из муниципального бюджета.

В рамках нацпроекта «Демография» закуплены 10 комплектов спортивного оборудования для муниципальных районов области с целью организации площадок по тестированию ГТО.

В Псковской области боле 46 тысяч человек участвовали в тестировании по нормам ГТО, более 18,5 тысяч получили знаки отличия.